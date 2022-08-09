По словам Серебряна, это, а также заявления представителей непризнанного Приднестровья о "желании воссоединиться с россией" может быть прелюдией к военному вторжению россии. Заместитель премьер-министра Молдовы заявил, что это явная провокация.

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Серебрян добавил, что идея о якобы независимости Приднестровья – давняя. Однако заявления о том, что они должны присоединиться к россии – неожиданные.

Это они впервые так сказали. Война в Украине означает, что мы беспокоимся, что речь идет не просто о заявлении, а о своего рода прелюдии к операции в Молдове,

– заявил Серебрян.

Заместитель премьер-министра Молдовы подчеркнул, что его страна сделает все во избежание военной конфронтации. Однако это зависит от Кишенева не на 100%.

Абсурдные заявления о Приднестровье

Так называемый глава МИД Виталий Игнатьев недавно пообщался с российскими пропагандистами. Как обычно, не обошлось без абсурда. Игнатьев расфантазировался о том, что Приднестровье будет добиваться независимости, а потом хочет присоединиться к россии.

В Бюро реинтеграции Молдовы отреагировали на "заявление".

"Все международные партнеры и конституционные власти решительно поддерживают формулу мирного урегулирования приднестровского конфликта, уважая суверенитет и территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ", – говорится в сообщении.

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