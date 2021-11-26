Так, АО "Молдовагаз" перечислило "Газпрому" оплату за газ, который потребили в октябре и первой половине ноября 2021 года.

Ранее Подачу газа не прекратят: "Газпром" дал Молдове отсрочку на оплату 74 миллионов долларов долга

Что нужно знать о газовом долге Молдовы

Молдова в ноябре должна была уплатить "Газпрому" 74 миллиона долларов. Деньги сразу не поступили на счета.

Тогда 22 ноября "Газпром" пригрозил Молдове, что прекратит поставки газа. Российская компания поставила ультиматум – дали 48 часов, чтобы покрыть долги.

23 ноября Молдова заявила, что погасит долг. Деньги не поступили. Поэтому уже 24 ноября "Газпром" в очередной раз пригрозил прекращением поставок топлива. Однако потом все же дал отсрочку до 26 ноября.

Обратите внимание! В октябре Молдова и Россия подписали газовый договор на 5 лет. В нем прописана цена российского газа – ориентировочно 450 долларов за тысячу кубометров. Предыдущий договор действовал до 30 сентября. Согласно ему, газ был дешевле, он стоил 220 – 230 долларов за тысячу кубометров.