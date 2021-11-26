Так, АТ "Молдовагаз" перерахувало "Газпрому" оплату за газ, який спожили у жовтні та першій половині листопада 2021 року.

Раніше Подачу газу не припинять: "Газпром" дав Молдові відстрочку на оплату 74 мільйонів доларів боргу

Що треба знати про газовий борг Молдови

Молдова у листопаді мала сплатити "Газпрому" 74 мільйони доларів. Гроші одразу не надійшли на рахунки.

Тоді 22 листопада "Газпром" пригрозив Молдові, що припинить поставки газу. Російська компанія поставила ультиматум – дали 48 годин, щоб покрити борги.

23 листопада Молдова заявила, що погасить борг. Грошей не надійшло. Тому вже 24 листопада "Газпром" вкотре пригрозив припиненням поставок палива. Однак потім таки дали відстрочку до 26 листопада.

Зверніть увагу! У жовтні Молдова та Росія підписали газовий договір на 5 років. У ньому прописана ціна російського газу орієнтовно 450 доларів за тисячу кубометрів. Попередній договір діяв до 30 вересня. Згідно з ним, газ був дешевшим, він коштував 220 – 230 доларів за тисячу кубометрів.