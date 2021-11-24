Згідно з попередніми домовленостями, оплату мали здійснити 22 листопада. Про нові уступки заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

До теми "Газпром" вчергове погрожує припинити поставки газу до Молдови через несплату боргу

Російський "Газпром" дав відстрочку Молдові на оплату за газ

"Газпром" не припинятиме поставки газу в Молдову через невчасну оплату. Купріянов заявив, що:

"уряд Молдови звернувся до "Газпрому" з проханням не припиняти постачання газу з сьогоднішнього (мовиться про 24 листопада – 24 канал) дня;

молдавська сторона повністю визнає правомірність дій "Газпрому" і зобов'язується здійснити платежі в п'ятницю, 26 листопада".

Представник російської компанії пояснив, що "Газпром" "погодився з цим проханням". Проте очікують, що Молдова дотримає слова.

Зверніть увагу! 23 листопада Молдова заявила, що погасить борг перед "Газпромом", щоб не допустити припинення поставок газу. На це уряд виділить майже 80 мільйонів доларів.

Ультиматум компанії "Газпром" щодо Молдови: коротко