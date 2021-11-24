Согласно предварительным договоренностям, оплату должны были осуществить 22 ноября. О новых уступках заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

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"Газпром" не будет прекращать поставки газа в Молдову из-за несвоевременной оплаты. Куприянов заявил, что:

"правительство Молдовы обратилось к "Газпрому" с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего (речь идет о 24 ноября – 24 канале) дня;

молдавская сторона полностью признает правомерность действий "Газпрома" и обязуется осуществить платежи в пятницу, 26 ноября".

Представитель российской компании объяснил, что "Газпром" согласился с этой просьбой". Однако ожидают, что Молдова сдержит слово.

Обратите внимание! 23 ноября Молдова заявила, что погасит долг перед "Газпромом", чтобы не допустить прекращения поставок газа. На это правительство выделит почти 80 миллионов долларов.

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