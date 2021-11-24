Согласно предварительным договоренностям, оплату должны были осуществить 22 ноября. О новых уступках заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
К теме "Газпром" в очередной раз угрожает прекратить поставки газа в Молдову из-за неуплаты долга
Российский "Газпром" дал отсрочку Молдове на оплату за газ
"Газпром" не будет прекращать поставки газа в Молдову из-за несвоевременной оплаты. Куприянов заявил, что:
- "правительство Молдовы обратилось к "Газпрому" с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего (речь идет о 24 ноября – 24 канале) дня;
- молдавская сторона полностью признает правомерность действий "Газпрома" и обязуется осуществить платежи в пятницу, 26 ноября".
Представитель российской компании объяснил, что "Газпром" согласился с этой просьбой". Однако ожидают, что Молдова сдержит слово.
Ультиматум компании "Газпром" в отношении Молдовы: коротко
- 22 ноября Молдова должна была уплатить "Газпрому" 74 миллиона долларов. Это оплата за газ, потребленный в октябре, и предоплата за ноябрь. Однако деньги на счета не поступили.
- 22 ноября российский "Газпром" пригрозил Молдове прекращением поставки газа и дал стране 48 часов для оплаты.
- 24 ноября "Газпром" в очередной раз пригрозил и заявил – если платеж не поступит до конца дня 24 ноября, то компания прекратит поставку топлива в Молдову.
- Кстати, в октябре Молдова и Россия подписали газовый договор на 5 лет. В нем прописана цена российского газа ориентировочно 450 долларов за тысячу кубометров.