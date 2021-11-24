Как заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, ранее Россия дала Молдавии 48 часов на уплату долга.

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И этот срок истекает в среду, 24 ноября. Если платеж так и не поступит до конца дня, то "Газпром" прекратит поставку топлива в Молдавию.

Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного сообщения о прекращении поставок из-за неуплаты истекает сегодня,

– сказал Куприянов.

Молдавская сторона должна была провести очередную оплату 22 ноября, но деньги вовремя не поступили. Так, в "Газпроме" сообщили, что через 48 часов поставки газа в Молдову остановят.

Заметим, что накануне правительство Молдовы заявило о готовности выделить почти 80 миллионов долларов на погашение задолженности.

Что этому предшествовало

Ранее власти Молдовы объяснили, что в "Молдовогазе" возник дефицит платежного баланса из-за роста цены на газ в 2021 году. Ведь до октября он закупался по 126,7 доллара за тысячу кубометров, а в октябре его стоимость выросла до 800,62 доллара.

Из-за этого власти Молдовы были вынуждены ввести в стране режим чрезвычайного положения до 20 ноября. Все из-за того, что в стране возник дефицит природного газа в хранилищах.

Обратите внимание! В конце октября Молдова и Россия подписали газовый договор на 5 лет. Согласно ему, цена российского газа для Молдовы составит около 450 долларов за тысячу кубометров.