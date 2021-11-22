Российская компания жалуется, что Молдова не выполняет взятые на себя обязательства. Именно это якобы и привело к угрозам прекращения его снабжения.

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Что заявили в "Газпроме"

Заявление о вероятном прекращении поставок газа в Молдову сделал Сергей Куприянов, представитель "Газпрома". Он подчеркнул, что очередной срок текущих платежей уже сегодня, 22 ноября.

В связи с этим "Газпром" в соответствии с контрактом сообщил молдавской стороне, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены,

– подчеркнул чиновник.

Напомним, что в конце октября Молдова и Россия подписали газовый договор на 5 лет. Согласно ему, цена российского газа для Молдовы составит около 450 долларов за тысячу кубометров.

Как реагируют в Молдове

Как пишет издание NewsMaker, в "Молдовагазе" уже опубликовали официальную позицию в ответ на заявление Куприянова. Там подтвердили, что получили ответное сообщение от "Газпрома". В компании объяснили, что речь идет об оплате потребления газа за октябрь и половину оплаты за ноябрь.

"У нас возник особый разрыв. Ведь в октябре в тарифе была цена закупки в 150 долларов, а мы закупали по 800. Над этой проблемой сейчас мы работаем", – заверил Вадим Чебан, глава "Молдовагаза". Впрочем, сколько времени понадобится набсовету компании, чтобы решить этот вопрос, он пока не уточнял.

Справка. До сентября российский газ обходился Молдове в 220 – 230 долларов за тысячу кубометров. Затем Россия подняла стоимость до 790 долларов за тысячу кубометров.