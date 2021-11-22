Російська компанія скаржиться, що Молдова не виконує взятих на себе зобов'язань. Саме це, мовляв, і призвело до погроз про припинення його постачання.

Зверніть увагу Транзит після 2024: Шмигаль пояснив, яким Україна хоче бачити новий контракт із "Газпромом"​

Що заявили у "Газпромі"

Заяву про ймовірне припинення постачання газу до Молдови зробив Сергій Купріянов, представник "Газпрому". Він наголосив, що черговий термін поточних платежів – вже сьогодні, 22 листопада.

У зв'язку з цим "Газпром" відповідно до контракту повідомив молдавську сторону, що через 48 годин постачання газу до Молдови буде зупинено,

– наголосив посадовець.

Зазначимо, що наприкінці жовтня Молдова та Росія підписали газовий договір на 5 років. Згідно з ним, ціна російського газу для Молдови становитиме близько 450 доларів за тисячу кубометрів.

Як реагують у Молдові

Як пише видання NewsMaker, у "Молдовагазі" вже опублікували офіційну позицію у відповідь на заяву Купріянова. Там підтвердили, що отримали відповідне повідомлення від "Газпрому". У компанії пояснили, що мовиться про оплату споживання газу за жовтень та половину оплати за листопад.

"У нас виник особливий розрив. Адже у жовтні в тарифі була ціна закупівлі у 150 доларів, а ми закуповували по 800. Над цією проблемою зараз ми працюємо", – запевнив Вадим Чебан, голова "Молдовагазу". Втім, скільки часу знадобиться наглядовій раді компанії, аби розв'язати це питання, він наразі не уточнював.

Довідка. До вересня російський газ обходився Молдові у 220 – 230 доларів за тисячу кубометрів. Потім Росія підняла вартість аж до 790 доларів за тисячу кубометрів.