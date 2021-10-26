В рамках СНГ Кишинев обсуждает разные проблемы со странами Содружества. К примеру, ситуацию с трудовыми мигрантами. Об этом заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.

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Молдова заинтересована в рынках СНГ

Гаврилица отметила, что у Молдовы нет планов, чтобы выходить из СНГ. Она говорит, что страна заинтересована в рынках СНГ, где можно продавать продукцию Молдовы.

Нынешняя молдавская власть еще в избирательной кампании выступала за сбалансированную внешнюю политику. И мы придерживаемся этой политики,

– заявила премьер.

Поэтому она добавила, что Молдова в интересах граждан "стремится к сотрудничеству со всеми".

Обратите внимание! Президент Молдовы Майя Санду не принимала участия в онлайн-саммите глав государств СНГ 15 октября. Страну на западе представляла Гаврилица.

Что нужно знать о СНГ