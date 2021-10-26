У рамках СНД Кишинів обговорює різні проблеми з країнами Співдружності. Наприклад, ситуацію з трудовими мігрантами. Про це заявила прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця.

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Молдова зацікавлена в ринках СНД

Гаврилиця зазначила, що Молдова не має планів, аби виходити з СНД. Вона каже, що країна зацікавлена в ринках СНД, де можна продавати молдовську продукцію.

Нинішня молдовська влада ще у виборчій кампанії виступала за збалансовану зовнішню політику. І ми дотримуємося цієї політики,

– заявила прем'єрка.

Тому вона додала, що Молдова в інтересах громадян "прагне до співпраці з усіма".

Зверніть увагу! Президентка Молдови Майя Санду не брала участі в онлайн-саміті глав держав СНД 15 жовтня. Країну на заході представляла Гаврилиця.

Що треба знати про СНД