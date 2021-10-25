Уряд Молдови провів тендер за участю 7 міжнародних компаній. Серед них перемогу здобула польська PGNiG.

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Купуватимуть за ринковою ціною

Транзит блакитного палива з Молдови до Польщі почнуть уже о 6:00 26 жовтня. Ітиме газ через територію України, зокрема через газовий пункт Олексіївка у Чернівецькій області.

Загалом молдовська компанія Energocom закупить у Польщі 1 мільярд кубометрів газу за ринковою ціною.

Для того, щоб підтримувати тиск газу на прийнятному рівні та забезпечити енергетичну безпеку країни, Energocom купував газ за ринковою ціною та за найнижчою ціною, запропонованою під час торгів,

– заявили в МВС Молодови.

З моменту проголошення незалежності Молдова вперше відмовилася від купівлі газу в "Газпрому".

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