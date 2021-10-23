Росію представляли заступник очільника адміністрації президента Дмитро Козак, заступниця голови правління "Газпрому" Олена Бурмістрова, а також представники уряду.
Зверніть увагу Ситуація – плачевна: Євросоюз шукає вихід із газової кризи
На перемовини з Молдови у Москву прибули віцепрем'єр-міністри Андрій Спину та Владислав Кульмінський, а також керівник "Молдовагазу" Вадим Чебан.
Є ризики припинення постачання російського газу до Молдови
Як повідомили російські ЗМІ, Кремль запропонував "справедливу ринкову ціну з додатковою знижкою у 25%". Втім, це можливо лише за однієї умови: якщо Молдова протягом 3 найближчих років поверне заборгованість за попередній період – у 700 мільйонів доларів.
Натомість представники Молдови закликали до зниження ціни на газ, аби вона була вдвічі меншою ніж ринкова. Зважаючи на це, укладання нового довгострокового газового контракту до 1 листопада є вкрай сумнівним, стверджують джерела. Це означає, що на початку місяця російський газ можуть припинити постачити у Молдову.
Газова криза та Молдова: що відомо
- У жовтні компанія "Молдовагаз" звернулася до громадян з рекомендацією скоротити витрати побутового газу. Зокрема під час приготування їжі і опалення приміщень.
- Угода, відповідно до якої Росія постачала газ у Молдову, вже закінчилася. Тепер блакитне паливо для Кишинева коштує майже 800 доларів за тисячу кубометрів. Це у 5 разів більше, ніж у 2020 році.
- Молдавські парламентарі вирішили ввести у країні режим надзвичайного стану в сфері енергетики. Він діятиме впродовж місяця, з 22 жовтня до 20 листопада.
- Раніше Молдова попросила Україну про допомогу через газовий шантаж Росії. Прем'єр-міністерка країни Наталія Гаврилиця звернулася до Шмигаля через питання нестачі газу.
- На засіданні РНБО розглянули прохання молдовського уряду та вирішили надати країні допомогу. Це рішення ще має погодити український уряд.