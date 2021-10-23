Росію представляли заступник очільника адміністрації президента Дмитро Козак, заступниця голови правління "Газпрому" Олена Бурмістрова, а також представники уряду.

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На перемовини з Молдови у Москву прибули віцепрем'єр-міністри Андрій Спину та Владислав Кульмінський, а також керівник "Молдовагазу" Вадим Чебан.

Є ризики припинення постачання російського газу до Молдови

Як повідомили російські ЗМІ, Кремль запропонував "справедливу ринкову ціну з додатковою знижкою у 25%". Втім, це можливо лише за однієї умови: якщо Молдова протягом 3 найближчих років поверне заборгованість за попередній період – у 700 мільйонів доларів.

Натомість представники Молдови закликали до зниження ціни на газ, аби вона була вдвічі меншою ніж ринкова. Зважаючи на це, укладання нового довгострокового газового контракту до 1 листопада є вкрай сумнівним, стверджують джерела. Це означає, що на початку місяця російський газ можуть припинити постачити у Молдову.

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