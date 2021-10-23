Россию представляли заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, заместитель председателя правления "Газпрома" Елена Бурмистрова, а также представители правительства.
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На переговоры из Молдовы в Москву прибыли вице-премьер-министры Андрей Спину и Владислав Кульминский, а также руководитель "Молдовагаз" Вадим Чебан.
Есть риски прекращения поставок российского газа в Молдову
Как сообщили российские СМИ, Кремль предложил "справедливую рыночную цену с дополнительной скидкой в 25%". Впрочем, это возможно только при одном условии: если Молдова в течение 3 ближайших лет вернет задолженность за предыдущий период – в 700 миллионов долларов.
А представители Молдовы призвали к снижению цены на газ, чтобы она была вдвое меньше, чем рыночная. Несмотря на это, заключение нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября крайне сомнительное, утверждают источники. Это означает, что в начале месяца российский газ могут прекратить поставлять в Молдову.
Газовый кризис и Молдова: что известно
- В октябре компания "Молдовагаз" обратилась к гражданам с рекомендацией сократить расходы бытового газа. В частности, во время приготовления пищи и отопления помещений.
- Соглашение, согласно которому Россия поставляла газ в Молдову, уже закончилось. Теперь голубое топливо для Кишинева стоит почти 800 долларов за тысячу кубометров. Это в 5 раз больше, чем в 2020 году.
- Молдавские парламентарии решили ввести в стране режим чрезвычайного положения в сфере энергетики. Он будет действовать в течение месяца, с 22 октября по 20 ноября.
- Ранее Молдова попросила Украину о помощи из-за газового шантажа России. Премьер-министр страны Наталья Гаврилица обратилась к Шмыгалю из-за вопроса нехватки газа.
- На заседании СНБО рассмотрели просьбу молдавского правительства и решили предоставить стране помощь. Это решение еще должно согласовать украинское правительство.