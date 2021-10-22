Но вместо реального наказания России, ЕС решили вынуть деньги из своих копилок. Хотя и это, казалось бы, спорное решение может иметь свои позитивные последствия.

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Накануне прошел саммит лидеров стран ЕС, где обсуждался набор инструментов для противодействия скачку цен на газ. Проще говоря, лидеры решали как избавить своих граждан от раздутых платежек на газ и электроэнергию этой зимой.

Конечно, самым простым краткосрочным решением было бы увеличить поставки газа из России на их условиях. Но здесь есть проблема.

Ведь накануне Владимир Путин заявил, что дополнительные поставки российского газа в Европу возможны только после запуска "Северного потока-2". Пока же "Газпром" наоборот сокращает прокачку, пользуясь европейским кризисом.

Бабиш нагло соврал

К слову, на встрече лидеров ЕС стало очевидно, кто лоббирует интересы не Европы, а России. Глава чешского правительства Андрей Бабиш вдруг стал активно агитировать за "Северный поток-2".

Также – заявил, что вон, мол, Венгрия прекрасно себя чувствует, потому что заключила контракт на поставки российского газа в обход Украины. Но Бабиш нагло соврал, ведь венгры имеют самые высокие в ЕС цены в платежках, наряду с:

испанцами;

греками;

поляками;

молдаванами.

Именно эти страны призывали как можно скорее принять жесткие меры для урегулирования рынка газа.

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Ситуация в Молдове

В Молдове из-за шантажа "Газпрома" вообще критическая ситуация. Страна готовится объявить чрезвычайное положение из-за газового кризиса.

Отметим! Вся проблема в том, что "Газпром" с 1 октября попросту прекратил поставки газа в Молдову.

Парадокс заключается в том, что уже 3 недели "Газпром" ведет переговоры с компанией "Молдовагаз", фактически своей дочерней компанией.



"Газпром" ведет переговоры с компанией "Молдовагаз" / Фото с фейсбука компании

Предыдущее правительство Молдовы отдало часть полномочий своей стратегической компании "Газпрому". И теперь вынуждена пожинать плоды наглого шантажа. Поэтому премьер Молдовы призывает объявить чрезвычайное положение.

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Именно из-за таких вот ситуаций, к счастью, голос чешского премьера Бабиша не был услышан, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС давно пора не просто не заключать новые контракты с "Газпромом", но и постепенно отказываться от существующих.

Ведь, как минимум, увеличение поставок газа из России не соответствует планам ЕС по переходу к возобновляемым источникам энергии.

В итоге, лидеры стран ЕС призвали Еврокомиссию и Евросовет изучить рынок газа и предложить решения по выходу из кризиса.

К чему призвали лидеры стран ЕС

Проще говоря, лидеры стран ЕС призвали озвучить альтернативные источники энергии, которые в перспективе могут стать заменой российскому "Газпрому".

Кроме того, Еврокомиссия и Евросовет должны изучить рынки газа и электроэнергии и вынести вердикт - нужно ли вводить какое-то жесткое регулирование.

Европейскому инвестиционному банку поручено ускорить инвестиции в переход к зеленой энергетике, чтобы Европа стала менее зависима от газа.

Макрон использовал ситуацию

Но все эти решения рассчитаны на перспективу, а платежки кусаются уже сейчас. И, например, президент Франции Эммануэль Макрон, который готовится к выборам, решил использовать эту ситуацию в своих политических целях.



Макрон решил использовать ситуацию / Фото с фейсбука политика

Накануне премьер-министр Франции заявил, что власть готова выплачивать компенсацию за высокие цены на энергоресурсы всем, кто зарабатывает меньше 2 тысяч евро.

Обратите внимание! По оценкам Жана Кастекса, такую помощь получат около 38 миллионов граждан – это и пенсионеры, и малообеспеченные семьи и фермеры.

Видимо, беря пример с Франции, другие лидеры стран ЕС призвали поддержать финансово не только граждан, но и крупные компании, которые также страдают от газового кризиса.

Ответ от Украины

И вот может показаться, что в таких условиях у Европы будет соблазн всё же запустить российскую трубу СП2 раньше срока, наплевав на свои же европейские директивы. Но, похоже, что Украина решила и этого не допустить.

Накануне компания "Оператор ГТС Украины" подала заявку немецкому регулятору на участие в процессе сертификации "Северного потока-2". Об этом заявил глава компании Сергей Макогон.

Если Украина получит право на сертификацию, Киев сделает всё возможное, чтобы сильно усложнить жизнь "Газпрому".

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А с политической точки зрения, отдать миссию по сертификации СП2 именно Украине, было бы более чем правильно, ведь именно наши интересы её запуск задевает в первую очередь.

Но даже без этого Европа наконец осознала насколько пагубной может оказаться зависимость от российского газа. Как мы видим из решения лидеров стран ЕС, Европа настроена сокращать долю России на своем рынке, хоть и в долгосрочной перспективе