Відповідний закон оприлюднили у парламентській газеті "Голос України". Він набуде чинності 4 липня.

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Вийти з Угоди про основні напрями співробітництва держав – учасниць СНД в галузі захисту прав споживачів, вчиненої 25 січня 2000 року в Москві та ратифікованої законом від 7 березня 2002 року,
– йдеться у документі.

Чому Україна виходить з СНД?

Співдружність незалежних держав – це регіональна міжнародна організація, яка створена з колишніх республік Радянського Союзу на їхніх територіях.

Україна була однією з членів-ініціаторів створення СНД. Україна й Грузія вийшли зі співдружності після того, як Росія розпочала війни на їхніх територіях.

Україна вийшла з низки угод СНД

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