Олег Васнецов должен объяснить в дипведомстве оскорбления МИД России в адрес Майи Санду. Так в Москве отреагировали на решение Молдовы запретить георгиевскую ленту.

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Риторику МИД России назвали неприемлемой

Представитель МИД Молдовы Даниэл Воде назвал неприемлемой риторику спикера министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Воде подчеркнул: Москва использует исторические события в пропагандистских целях.

Учитывая недопустимые высказывания официального представителя российской дипломатии в адрес главы государства, МИД распорядился вызвать посла РФ в Молдове Олега Васнецова,

– сообщил Даниэл Воде.

В МИД Молдовы призвали Россию не вмешиваться в демократические, законные внутренние процессы в другой стране.

Что известно о запрете георгиевской ленты в Молдове

Майя Санду подписала закон о запрете георгиевской ленты 19 апреля. Она отметила, что место такому символу на свалке истории. Ведь он – знак разрушений и смерти. Мария Захарова сильно обиделась и посоветовала отправить "на свалку истории" саму Санду.

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