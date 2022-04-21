Олег Васнєцов має пояснити у дипвідомстві образи МЗС Росії на адресу Майі Санду. Так, нагадаємо, у Москві відреагували на рішення Молдови заборонити георгіївську стрічку.

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Риторику МЗС Росії назвали неприйнятною

Речник МЗС Молдови Даніел Воде назвав неприйнятною риторику речниці міністерства закордонних справ Росії Марії Захарова. Воде наголосив: Москва використовує історичні події з пропагандистською метою.

З огляду на неприпустимі висловлювання офіційного представника російської дипломатії на адресу глави держави, МЗС розпорядилося викликати посла РФ у Молдові Олега Васнєцова,

– повідомив Даніел Воде.

В МЗС Молдови закликали Росію не втручатися у демократичні, законні внутрішні процеси в іншій країні.

Що відомо про заборону георгіївської стрічки у Молдові

Майя Санду підписала закон про заборону георгіївської стрічки 19 квітня. Вона зазначила, що місце такому символу на звалищі історії. Адже він – знак руйнувань та смерті. Марія Захарова сильно образилась і порадила відправити "на звалище історії" саму Санду.

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