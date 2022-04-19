Заборона не завадить вшановувати героїв Другої світової війни

Відтепер у Молдові забороняється використання символіки, яка пропагує російську агресію в Україні. Санду зауважила, що заборона георгіївської стрічки не завадить вшановувати героїв, які воювали у Другій світовій війні.

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Президентка вважає образою спекуляції перемоги 1945 року з метою сприяння військовій агресії Росії проти України.

Ми пам'ятаємо про жертовність героїв. Ми знаємо, якою дорогою була тоді ціна миру. Щонайменше 100 000 людей у ​​Молдові втратили життя, щоб ми жили в мирі. Тому спекуляція перемоги 1945 року з метою сприяння військовій агресії проти України сьогодні є образою пам'яті наших батьків, дідів і бабусь, які віддали своє життя, щоб ми жили в мирі,

– заявила Санду.

Парламент Молдови нещодавно прийняв закон, яким забороняється використання георгіївських стрічок, символів "Z" і "V".

За виготовлення, публічне використання або пропаганду екстремістської або військової символіки передбачено штрафи у розмірі від 4500 до 9000 леїв (від 250 до 500 доларів).

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