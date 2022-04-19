Запрет не помешает чествовать героев Второй мировой войны

Отныне в Молдове запрещается использование символики, пропагандирующей российскую агрессию в Украине. Санду отметила, что запрет георгиевской ленты не помешает чествовать героев, воевавших во Второй мировой войне.

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Президент считает оскорблением спекуляцию победы 1945 года с целью содействия военной агрессии России против Украины.

Мы помним о жертвенности героев. Мы знаем, какой дорогой тогда была цена мира. По меньшей мере, 100 000 человек в Молдове потеряли жизнь, чтобы мы жили в мире. Поэтому спекуляция победы 1945 года с целью содействия военной агрессии против Украины сегодня является оскорблением памяти наших родителей, дедов и бабушек, отдавших свою жизнь, чтобы мы жили в мире,

– заявила Санду.

Парламент Молдовы недавно принял закон, которым запрещается использование георгиевских лент, символов "Z" и "V".

За изготовление, публичное использование или пропаганду экстремистской или военной символики предусмотрены штрафы в размере от 4500 до 9000 леев (от 250 до 500 долларов).

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