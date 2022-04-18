Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица. Однако она уклонилась от ответа на вопросы журналистов о том, просила ли Украина у Молдовы продать 6 истребителей МиГ.

Важно Молдова отказалась продавать Украине истребители Миг-29, чтобы "не раздражать Россию"

Как Молдова помогает Украине

Наталья Гаврилица заявила, что с самого начала войны Молдова помогает Украине, в частности:

принимает беженцев,

оказывает гуманитарную помощь,

соблюдает санкции против России в финансово-банковской системе.

Как насчет военной помощи

По словам премьера, есть страны, которые гораздо более оснащены военной техникой и имеют большую устойчивость в экономической и энергетической отраслях, чтобы оказать помощь Украине.

Также Наталья Гаврилица не ответила на вопрос, в каком состоянии истребители хотела купить Украина.

Что известно об истребителях МиГ-29 для Украины

В первые дни войны Украина обратилась к Молдове с просьбой передать МиГ-29, которые находятся на ее балансе. Однако правительство Молдовы отказалось продать истребители, объяснив это якобы нежеланием "раздражать Россию".

Где сейчас молдавские истребители

Как пишет Ziarul de Garda, после распада СССР молдавское правительство продало большую часть военной техники, которая досталась ей, в том числе и большую часть истребителей МиГ-29.

В 1992 году первый из них был отправлен в Румынию в счет оплаты долга за военную помощь во время приднестровского конфликта. Через 2 года еще 4 истребителя продали в Йемен. Самую крупную партию (21 истребитель МиГ-29) в 1997 году продали в США за 40 миллионов долларов.

8 истребителей МиГ, которые остались, отправили на ремонт на завод в Беларуси. Оттуда их вернулось только 6, остальные остались в Беларуси как оплата за работу.

Словакия не исключает передачу Украине МИГ-29, но есть условия: смотрите видео

Про це заявила прем'єр-міністерка Наталія Гаврилиця. Однак вона ухилилася від відповіді на питання журналістів про те, чи просила Україна у Молдови продати 6 винищувачів МіГ.

Важливо Молдова відмовилась продавати Україні винищувачі Міг-29, щоб "не дратувати Росію"

Як Молдова допомагає Україні

Наталія Гаврилиця заявила, із самого початку війни Молдова допомагає Україні, зокрема:

приймає біженців,

надає гуманітарну допомогу,

дотримується санкцій проти Росії у фінансово-банківській системі.

Як щодо військової допомоги

За словами прем'єрки, є країни, які набагато більш оснащені військовою технікою та мають більшу стійкість в економічній та енергетичній галузях, щоб надати цю допомогу Україні.

Також Наталія Гаврилиця не відповіла на питання, в якому стані винищувачі, які хотіла купити Україна.

Що відомо про винищувачі МіГ-29 для України

У перші дні війни Україна звернулася до Молдови з проханням передати МіГ-29, які перебувають на її балансі. Проте уряд Молдови відмовився продати винищувачі, пояснивши це нібито небажанням "дратувати Росію".

Де зараз молдовські винищувачі

Як пише Ziarul de Garda, після розпаду СРСР молдавський уряд продав велику частину військової техніки, що дісталася їй, зокрема й більшу частину винищувачів МіГ-29.

У 1992 році перший із них відправили до Румунії в рахунок оплати боргу за військову допомогу під час придністровського конфлікту. Через 2 роки ще 4 винищувачі продали до Ємену. Найбільшу партію (21 винищувач МіГ-29) в 1997 році продали в США за 40 мільйонів доларів.

8 МіГів, що залишилися, відправили на ремонт на завод у Білорусі. Звідти їх повернулося лише 6, решта залишилися в Білорусі як оплата за роботу.