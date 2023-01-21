По этой теме продолжается серьезная дискуссия. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду.

Кстати говоря "Понимаем, что Украина – это приоритет": Молдова официально попросила у союзников о системах ПВО

По словам Санду, обсуждают возможность страны защитить себя. Президент подняла вопрос, сможет ли Молдова это сделать сама, стоит ли стать частью большего альянса.

И если мы, как государство, придем к выводу, что нам нужно изменить нейтралитет, это должно произойти через демократический процесс.

– добавила политика.

Это не провокации против Приднестровья

Санду отметила, что укрепление собственной обороны, вопреки утверждениям России, – это не провокации, в том числе и против непризнанного "Приднестровья".

Она подчеркнула, что Молдова – мирная страна. Она отметила, что российской пропаганде удалось убедить часть населения, будто нейтралитет означает, что не нужно инвестировать в оборонный сектор. Однако так быть не может.

Обратите внимание! Молдова не входит в НАТО, но сотрудничает с Альянсом и участвует в миротворческих силах в частично признанном Косово.

Молдова – перед рядом рисков

Государство остается очень "уязвимым" к российской пропаганде. Однако Санду признала, что благодаря "мужеству и стойкости украинцев" ее страна не предстала перед военными угрозами.

Однако остается ряд рисков.