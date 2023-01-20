Об этом 19 января заявила Майя Санду. В то же время она отметила, что понимает, что приоритет именно для Украины.
Читайте также Это неуважение к суверенитету, – премьер Молдовы о падении ракеты на территории страны.
Мы запросили системы воздушного наблюдения и обороны. Мы понимаем, что Украина является приоритетом и должна получить это, но мы (тоже – 24 Канал) рассчитываем получить несколько,
– подчеркнула глава Молдовы.
Также Санду добавила, что в этом году ее стране понадобится, по меньшей мере, такая же сумма бюджетной поддержки от международного сообщества, как и в 2022 году, чтобы помочь защитить население Молдовы от инфляции. Речь идет о 600 миллионах евро.
В Молдове снова упала часть ракеты
- 14 января во время массированной российской атаки часть ракеты упала на территории Молдовы. Ее обнаружили в районе приграничного населенного пункта Ларга.
- Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила о неуважении суверенитета. Это уже третий случай, когда на территории Молдовы падают остатки ракет от российских бомбардировок Украины.
- Интересно, что во время первого массового ракетного удара по Украине 10 октября сразу три российские ракеты пролетели через территорию Молдавии. Поэтому МИД страны вызвал российского посла для объяснений инцидента.
- Еще один случай падения ракеты в Молдове произошел в конце октября 2022 года. Тогда были повреждены несколько домов.
- Также одна из ракет упала на территории этой страны 5 декабря. Спикер парламента Игорь Гросс считает это виной оккупантов. Он сказал, что полеты через Молдову – это все вина России, которая развязала ужасную войну, беду в Европе в XXI веке.