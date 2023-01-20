Про це 19 січня заявила Майя Санду. Водночас вона наголосила, розуміє, що пріоритет саме для України.

Читайте також Це неповага до суверенітету, – прем'єрка Молдови про падіння ракети на території країни

Ми запросили системи повітряного спостереження та оборони. Ми розуміємо, що Україна є пріоритетом і має отримати це, але ми (теж – 24 Канал) розраховуємо отримати кілька,

– підкреслила глава Молдови.

Також Санду додала, що цього року її країні знадобиться щонайменше така ж сума бюджетної підтримки від міжнародного співтовариства, як і у 2022-му, аби допомогти захистити населення Молдови від інфляції. Йдеться про 600 мільйонів євро.

У Молдові знову впала частина ракети