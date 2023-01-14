Це вже третій випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України.
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Чия ракета впала у Молдові
"Після того, як залишки ймовірної ракети були виявлені, негайно були вжиті заходи для захисту області. Були викликані екстрені служби. Також було повідомлено Бриченську окружну прокуратуру",
– йдеться у повідомленні.
Правоохоронці взяли під охорону місце падіння ракети. Там працюють слідчі.
У відомстві наголошують, що як і в попередніх випадках, всі необхідні дії здійснюються, згідно з процедурою, компетентними установами.
Варто додати, що на фото МЗС Молдови видно написи на уламках ракети. До слова, вони написані російською, тож чи це була ракета ворога чи українької ППО – вирішать компетентні органи.
Як відреагували в Україні