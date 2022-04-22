Приблизительно в 11:00 в администрации президентки Маи Санду началась церемония вручения заполненного опросника послу ЕС в Молдове Янису Мажейксу.

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Отметим, что страна получила опросник 11 апреля одновременно с Грузией. Молдова и Грузия решили подать заявку на членство в ЕС вслед за Украиной, которая пошла на этот шаг после начала российского вторжения. Молдова подписала заявку на вступление в ЕС 3 марта.

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Еще 28 февраля, через 4 дня после нападения России на нашу страну, Украина официально подала в Брюссель заявку о вступлении в ЕС.

В начале апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Во время своего визита она передала президенту Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Уже через неделю Украина передала Еврокомиссии первую часть заполненного опросника для оценки нашей способности получить статус кандидата в члены ЕС и сейчас работает над второй частью.

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