Приблизно об 11:00 в адміністрації президентки Маї Санду почалася церемонія вручення заповненого опитувальника послу ЄС у Молдові Янісу Мажейксу.

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Зазначимо, що країна отримала опитувальник 11 квітня, одночасно із Грузією. Молдова і Грузія вирішили подати заявку на членство в ЄС слідом за Україною, яка пішла на цей крок після початку російського вторгнення. Молдова підписала заявку на вступ до ЄС 3 березня.

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Ще 28 лютого, за 4 дні після нападу Росії на нашу країну, Україна офіційно подала до Брюсселя заявку про вступ до ЄС.

На початку квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва. Під час свого візиту вона передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Вже за тиждень Україна передала Єврокомісії першу частину заповненого опитувальника для оцінки нашої спроможності отримати статус кандидата у члени ЄС і зараз працює над другою частиною.

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