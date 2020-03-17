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      Молдова ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

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      Соседняя с Украиной Молдова ввела чрезвычайное положение на территории государства на 2 месяца. Такое решение поддержал парламент страны из-за пандемии коронавируса Covid-19 в мире.

      В Молдове ситуация с распространением инфекции пока сравнительно спокойная. Там по состоянию на 17 марта подтвердили 29 случаев заболевания, один пациент уже выздоровел. Однако, как пояснил премьер Молдовы Ион Кику, чрезвычайное положение в государстве вводят из-за того, что прогнозы относительно эпидемии для Европы являются пессимистичными. Об этом информирует NewsMaker.

      Ранее Молдова останавливает авиасообщение с Европой и закрывает церкви

      Я буду рад прийти через неделю и попросить отменить чрезвычайное положение, если это возможно,
      – сказал Кику.

      Несмотря на введение в Молдове чрезвычайного положения в государстве в отличие от Украины, где пока не приняли соответствующее решение, все еще без изменений курсирует междугородний и городской транспорт.

      Депутаты парламента Молдовы критиковали отсутствие таких конкретных мероприятий в правительственном постановлении о введении чрезвычайного положения.

      Сейчас Нацбанк страны готовит меры по ослаблению кредитной политики – отсрочка выплат по кредитам и предоставление дешевых кредитов.

      Кроме того, от 15 марта Молдова временно остановила воздушное сообщение с европейскими странами.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус Covid-19 Инфекция в Европе Молдова Новости политики
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