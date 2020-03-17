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      Молдова ввела надзвичайний стан через коронавірус

      -
      Прем'єр Молдови Йон Кіку / Getty images

      Сусідня з Україною Молдова ввела надзвичайний стан на території держави на 2 місяці. Таке рішення підтримав парламент країни через пандемію коронавірусу Covid-19 у світі.

      У Молдові ситуація із поширенням інфекції поки порівняно спокійна. Там станом на 17 березня підтвердили 29 випадків захворювання, один пацієнт вже одужав. Однак, як пояснив прем’єр Молдови Йон Кіку, надзвичайний стан у державі вводять через те, що прогнози щодо епідемії для Європи є песимістичними. Про це інформує NewsMaker.

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      Я буду радий прийти через тиждень і попросити скасувати надзвичайний стан, якщо це буде можливо,
      – зауважив Кіку.

      Попри введення у Молдові надзвичайного стану, у державі на відміну від України, де поки не ухвалили відповідне рішення, все ще без змін курсує міжміський та міський транспорт.

      Депутати парламенту Молдови критикували відсутність таких конкретних заходів в урядовій постанові про введення надзвичайного стану.

      Наразі Нацбанк країни наразі готує заходи з послаблення кредитної політики – відтермінування виплат за кредитами та надання дешевших кредитів.

      Окрім того, від 15 березня Молдова тимчасово зупинила повітряне сполучення із європейськими країнами.

      Коронавірус
      Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Інфекція у Європі Молдова Коронавірус Covid-19 Новини політики
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