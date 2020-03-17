Молдова ввела надзвичайний стан через коронавірус
Сусідня з Україною Молдова ввела надзвичайний стан на території держави на 2 місяці. Таке рішення підтримав парламент країни через пандемію коронавірусу Covid-19 у світі.
У Молдові ситуація із поширенням інфекції поки порівняно спокійна. Там станом на 17 березня підтвердили 29 випадків захворювання, один пацієнт вже одужав. Однак, як пояснив прем’єр Молдови Йон Кіку, надзвичайний стан у державі вводять через те, що прогнози щодо епідемії для Європи є песимістичними. Про це інформує NewsMaker.
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Я буду радий прийти через тиждень і попросити скасувати надзвичайний стан, якщо це буде можливо,
– зауважив Кіку.
Попри введення у Молдові надзвичайного стану, у державі на відміну від України, де поки не ухвалили відповідне рішення, все ще без змін курсує міжміський та міський транспорт.
Депутати парламенту Молдови критикували відсутність таких конкретних заходів в урядовій постанові про введення надзвичайного стану.
Наразі Нацбанк країни наразі готує заходи з послаблення кредитної політики – відтермінування виплат за кредитами та надання дешевших кредитів.
Окрім того, від 15 березня Молдова тимчасово зупинила повітряне сполучення із європейськими країнами.