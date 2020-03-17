Молдова ввела надзвичайний стан через коронавірус

Сусідня з Україною Молдова ввела надзвичайний стан на території держави на 2 місяці. Таке рішення підтримав парламент країни через пандемію коронавірусу Covid-19 у світі.

У Молдові ситуація із поширенням інфекції поки порівняно спокійна. Там станом на 17 березня підтвердили 29 випадків захворювання, один пацієнт вже одужав. Однак, як пояснив прем’єр Молдови Йон Кіку, надзвичайний стан у державі вводять через те, що прогнози щодо епідемії для Європи є песимістичними. Про це інформує NewsMaker.

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Я буду радий прийти через тиждень і попросити скасувати надзвичайний стан, якщо це буде можливо,

– зауважив Кіку.

Попри введення у Молдові надзвичайного стану, у державі на відміну від України, де поки не ухвалили відповідне рішення, все ще без змін курсує міжміський та міський транспорт.

Депутати парламенту Молдови критикували відсутність таких конкретних заходів в урядовій постанові про введення надзвичайного стану.

Наразі Нацбанк країни наразі готує заходи з послаблення кредитної політики – відтермінування виплат за кредитами та надання дешевших кредитів.

Окрім того, від 15 березня Молдова тимчасово зупинила повітряне сполучення із європейськими країнами.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу