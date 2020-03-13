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      Молдова зупиняє авіасполучення з Європою та закриває церкви

      - Читать новость на русском
      Молдова зупиняє авіасполучення з Європою та закриває церкви / censor.net.ua

      Влада Молдови прийняла рішення з 13 березня закрити повітряне сполучення з Іспанією і Францією. А з 15 березня – тимчасово зупинити авіасполучення з іншими європейськими країнами. Також тимчасово зупинять всі релігійні служби.

      Про такі радикальні заходи в Молдові повідомляє NewsMaker.

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      Ми оцінили ситуацію і змушені прийняти більш радикальні та необхідні заходи, рекомендовані в таких ситуаціях,
      – йдеться в повідомленні.

      Що відомо про обмеження авіасполучення

      Комісія з питань надзвичайних ситуацій прийняла рішення з 13 березня припинити польоти ще у дві країни, в яких зафіксували епідемію коронавірусу – Іспанію та Францію. Тобто скасували два рейси – до Барселони та Парижа.

      Крім того, з 15 березня у Молдові повністю припинять польоти до всіх країн Європи. "Ми стежитимемо за розвитком ситуації, щоб зрозуміти, чи необхідно буде призупинити польоти й в інші географічні точки", – пояснив прем'єр-міністр Іон Кіку.

      За його словами, іноземців не пускатимуть на борт літаків, які летять в Молдову. Винятки можливі лише для акредитованих дипломатів, людей без громадянства та іноземців, які постійно проживають в Молдові.

      Щодо закриття наземних митних пунктів, за словами Кіку, уряд Молдови наразі співпрацює з владою України та Румунії, які також прийняли рішення закрити багато КПП.

      Що відомо про закриття церков

      Крім того, на 14 днів в країні тимчасово зупинять всі релігійні служби. Їх транслюватимуть у прямому ефірі по телевізору. "Ми додатково проаналізували наслідки. Найбільш схильними до ризику зараження є люди похилого віку. І саме ця категорія громадян найчастіше бере участь в церковних службах", – зазначив Кіку.

      Коротко про коронавірус

      • ВООЗ визнав коронавірус пандемією, адже він поширився по всьому світу.
      • Коронавірусом заразилися майже 130 тисяч людей, померли 4 тисячі 718 людей. Захворювання охопило Європу. Особливо постраждали італійці, трохи менше французи, німці та іспанці. В Україні поки зафіксували 3 випадки захворювання. Одна жінка – померла.
      • Наразі вакцини від коронавірусу немє, однак США та Китай працюють над її розробкою.
      • Найменші ризики захворіти на коронавірус у вікової групи – 10 – 39 років: всього 0,2%. У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди віком від 80 років, для них цей показник становить 13,5%. 


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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Франції Молдова
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