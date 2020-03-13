Молдова зупиняє авіасполучення з Європою та закриває церкви

Влада Молдови прийняла рішення з 13 березня закрити повітряне сполучення з Іспанією і Францією. А з 15 березня – тимчасово зупинити авіасполучення з іншими європейськими країнами. Також тимчасово зупинять всі релігійні служби.

Про такі радикальні заходи в Молдові повідомляє NewsMaker.

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Ми оцінили ситуацію і змушені прийняти більш радикальні та необхідні заходи, рекомендовані в таких ситуаціях,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про обмеження авіасполучення

Комісія з питань надзвичайних ситуацій прийняла рішення з 13 березня припинити польоти ще у дві країни, в яких зафіксували епідемію коронавірусу – Іспанію та Францію. Тобто скасували два рейси – до Барселони та Парижа.

Крім того, з 15 березня у Молдові повністю припинять польоти до всіх країн Європи. "Ми стежитимемо за розвитком ситуації, щоб зрозуміти, чи необхідно буде призупинити польоти й в інші географічні точки", – пояснив прем'єр-міністр Іон Кіку.

За його словами, іноземців не пускатимуть на борт літаків, які летять в Молдову. Винятки можливі лише для акредитованих дипломатів, людей без громадянства та іноземців, які постійно проживають в Молдові.

Щодо закриття наземних митних пунктів, за словами Кіку, уряд Молдови наразі співпрацює з владою України та Румунії, які також прийняли рішення закрити багато КПП.

Що відомо про закриття церков

Крім того, на 14 днів в країні тимчасово зупинять всі релігійні служби. Їх транслюватимуть у прямому ефірі по телевізору. "Ми додатково проаналізували наслідки. Найбільш схильними до ризику зараження є люди похилого віку. І саме ця категорія громадян найчастіше бере участь в церковних службах", – зазначив Кіку.

Коротко про коронавірус

ВООЗ визнав коронавірус пандемією, адже він поширився по всьому світу.

Коронавірусом заразилися майже 130 тисяч людей, померли 4 тисячі 718 людей . Захворювання охопило Європу. Особливо постраждали італійці, трохи менше французи, німці та іспанці. В Україні поки зафіксували 3 випадки захворювання. Одна жінка – померла.

. Захворювання охопило Європу. Особливо постраждали італійці, трохи менше французи, німці та іспанці. В Україні поки зафіксували 3 випадки захворювання. Одна жінка – померла. Наразі вакцини від коронавірусу немє, однак США та Китай працюють над її розробкою.

Найменші ризики захворіти на коронавірус у вікової групи – 10 – 39 років: всього 0,2%. У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди віком від 80 років, для них цей показник становить 13,5%.



Дані про смертність від Covid-19/Інфографіка 24 Каналу