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      Молдова останавливает авиасообщение с Европой и закрывает церкви

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      Власти Молдовы приняли решение с 13 марта закрыть воздушное сообщение с Испанией и Францией. А с 15 марта – временно остановить авиасообщение с другими европейскими странами. Также временно остановят все религиозные службы.

      О таких радикальных мерах в Молдове сообщает NewsMaker.

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      Мы оценили ситуацию и вынуждены принять более радикальные и необходимые меры, рекомендованные в таких ситуациях,
      – говорится в сообщении.

      Что известно об ограничении авиасообщения

      Комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций приняла решение с 13 марта прекратить полеты еще в две страны, в которых зафиксировали эпидемии коронавируса – Испанию и Францию. То есть отменили два рейса – в Барселону и Париж.

      Кроме того, с 15 марта в Молдове полностью прекратят полеты во все страны Европы. "Мы будем следить за развитием ситуации, чтобы понять, необходимо ли будет приостановить полеты и в другие географические точки", – пояснил премьер-министр Ион Кику.

      По его словам, иностранцев не будут пускать на борт самолетов, летящих в Молдову. Исключения возможны только для аккредитованных дипломатов, людей без гражданства и иностранцев, постоянно проживающих в Молдове.

      По закрытию наземных таможенных пунктов, по словам Кику, правительство Молдовы пока сотрудничает с властями Украины и Румынии, которые также приняли решение закрыть многие КПП.

      Что известно о закрытии церквей

      Кроме того, на 14 дней в стране временно остановят все религиозные службы. Их будут транслировать в прямом эфире по телевизору. "Мы дополнительно проанализировали последствия. Наиболее подвержены риску заражения являются пожилые люди. И именно эта категория граждан чаще всего участвует в церковных службах", – отметил Кику.

      Коротко о коронавирусе

      • ВОЗ признал коронавирус пандемией, ведь он распространился по всему миру.
      • Коронавирусом заразились почти 130 тысяч человек умерли 4 тысячи 718 человек. Заболевание охватило Европу. Особенно пострадали итальянцы, немного меньше французы, немцы и испанцы. В Украине пока зафиксировали 3 случая заболевания. Одна женщина умерла.
      • Сейчас вакцины от коронавируса нет, однако США и Китай работают над ее разработкой.
      • Наименьшие риски заболеть коронавирусом в возрастной группе 10 – 39 лет – всего 0,2%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте от 80 лет, для них этот показатель составляет 13,5%.


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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Франции Молдова
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