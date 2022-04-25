Данилов предупредил Молдову и Казахстан об угрозах российского "братства"

Данилов в эфире канала "Рада" рассказал, что на территории Приднестровья в течение десятков лет находится около 1500 российских военных, сообщает 24 канал.

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Он напомнил, что Россия непосредственно участвует в конфликте в Приднестровье и модерирует его. Также Данилов обратил внимание на заявление главы МИД России Сергея Лаврова.

Российский чиновник заявил, что молдаване являются братьями России, как и казахстанцы. Как известно, Россия навязывает так называемое "братство" и Украине, что не мешает российским военным жестоко убивать украинцев.

На фоне войны России против Украины с 2014 года Данилов предупредил президента Молдовы Майю Санду и Казахстан об угрозах российского "братства".

Им нужно подготовиться к таким объятиям, которые всегда делают россияне. Это, возможно, начало такого братания на территории Молдовы,

– заявил секретарь СНБО.

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