Данилов предупредил Молдову и Казахстан об угрозах российского "братства"
Данилов в эфире канала "Рада" рассказал, что на территории Приднестровья в течение десятков лет находится около 1500 российских военных, сообщает 24 канал.
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Он напомнил, что Россия непосредственно участвует в конфликте в Приднестровье и модерирует его. Также Данилов обратил внимание на заявление главы МИД России Сергея Лаврова.
Российский чиновник заявил, что молдаване являются братьями России, как и казахстанцы. Как известно, Россия навязывает так называемое "братство" и Украине, что не мешает российским военным жестоко убивать украинцев.
На фоне войны России против Украины с 2014 года Данилов предупредил президента Молдовы Майю Санду и Казахстан об угрозах российского "братства".
Им нужно подготовиться к таким объятиям, которые всегда делают россияне. Это, возможно, начало такого братания на территории Молдовы,
– заявил секретарь СНБО.
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