Риски для Молдовы сохраняются, переговоры о помощи уже продолжаются. Путин, по словам Лиз Трасс, сохраняет захватнические амбиции, несмотря на проваленную попытку захватить Украину.

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Путин четко высказывался по поводу своих амбиций, – Трасс

Лиз Трасс отметила, что дискуссии о повышении обороноспособности Украины для сдерживания грядущей агрессии охватят и "другие уязвимые государства, такие как Молдова".

Я бы хотела, чтобы Молдова была вооружена в соответствии со стандартами НАТО. Это обсуждение, которое мы ведем с нашими союзниками,

– отметила министр иностранных дел Великобритании.

В ответ на вопрос о том, обусловлено ли это решение угрозой безопасности Молдовы от России, она сказала: "Абсолютно".

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"Я имею в виду, что Путин четко высказывался по поводу своих амбиций создать "великую Россию". И то, что его попытки захватить Киев не были успешными, не означает, что он отказался от этих амбиций", – добавила Лиз Трасс.

Обратите внимание! Эффективно противодействовать России в случае нападения Молдова не сможет, долгое время армию не финансировали. Президент Майя Санду признала – у Молдовы нет боеспособной армии, однако российскую угрозу понимает, поэтому пообещала приложить усилия, чтобы модернизировать вооруженные силы и национальную систему обороны.

Угроза вторжения России в Молдову: главное

На вторжении в Украину Россия, вероятно, не остановится. Источники 24 канала в контрразведке сообщили, что в Кремле уже разработали четкие планы вторжения в Молдову.

Россия может реализовать так называемый донбасский сценарий – нарушит территориальную целостность Молдовы и признает независимость Приднестровья, как это сделала с оккупированными частями Донецкой и Луганской областей Украины.

Обратите внимание, что во время российско-украинской войны в непризнанном Приднестровье увеличилось количество провокаций. В конце апреля в Тирасполе раздались взрывы, а вблизи поселка Маяк на местном телерадиоцентре повредили 2 антенны, транслировавшие российские частоты.

После этого в Приднестровье даже напечатали "экстренный выпуск" газеты о "кровавых терактах" и обращении, в котором руководитель квазиобразования обращается к Путину, чтобы тот "спас их от Украины".

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