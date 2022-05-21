Ризики для Молдови зберігаються, натомість переговори щодо допомоги вже тривають. Путін, за словами Ліз Трасс, зберігає загарбницькі амбіції, попри провалену спробу захопити Україну.
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Путін чітко висловлювався щодо своїх амбіцій, – Трасс
Ліз Трасс зазначила, що дискусії про підвищення обороноздатності України для стримування майбутньої агресії охоплять й "інші вразливі держави, такі як Молдова".
Я б хотіла, щоб Молдова була озброєна відповідно до стандартів НАТО. Це обговорення, яке ми ведемо з нашими союзниками,
– зазначала міністерка закордонних справ Великої Британії.
У відповідь на запитання про те, чи це рішення зумовлене загрозою безпеці Молдови від Росії, вона сказала: "Абсолютно".
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"Я маю на увазі, що Путін чітко висловлювався щодо своїх амбіцій створити "велику Росію". І те, що його спроби захопити Київ не були успішними, не означає, що він відмовився від цих амбіцій", – додала Ліз Трасс.
Загроза вторгнення Росії у Молдову: головне
- На вторгненні в Україну Росія, ймовірно, не зупиниться. Джерела 24 каналу у контррозвідці повідомили, що у Кремлі вже розробили чіткі плани вторгнення до Молдови.
- Росія може реалізувати так званий донбаський сценарій – порушить територіальну цілісність Молдови та визнає незалежність Придністров'я, як зробила це з окупованими частинами Донецької та Луганської областей України.
- Зауважте, що під час російсько-української війни у невизнаному Придністров'ї збільшилась кількість провокацій. Наприкінці квітня у Тирасполі пролунали вибухи, а поблизу селища Маяк на місцевому телерадіоцентрі пошкодили 2 антени, що транслювали російські частоти.
- Після цього у Придністров'ї навіть надрукували "екстрений випуск" газети про "криваві теракти" та звернення, у якому керівник квазіутворення звертається до Путіна, щоб той "врятував їх від України".
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