Про те, чи зможе російський керівник досягти успіху у разі вторгнення до Молдови та який вплив це матиме на ситуацію в Україні – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів політолог та аналітик, експерт із соціально-політичних питань Максим Джигун.
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Російські військові в Придністров'ї
Максим Джигун, політолог та аналітик, експерт з соціально-політичних питань, партнер консалтингової компанії Good Politics, зазначив, що Придністров'я – це шматок території Молдови, до якого, попри наявність в ньому регулярних російських військ, у Росії немає жодного підступу.
Російських солдатів у Придністров'ї лише близько 1300 осіб / Фото Getty Images
Загроза для Молдови та Румунії
За даними української розвідки, там (у Придністров'ї – 24 канал) перебувають десь 1300 військових, більшість з яких охороняють склади й демонструють свій вплив на цей регіон. Але потенціалу для того, аби наступати й мати успіхи проти України – у них точно немає. Інша справа, що Придністров'я, як такий клаптик середньовічної, нерозвиненої Росії становить політичну загрозу, і в першу чергу для Молдови й Румунії,
– зазначив Джигун.
Він впевнений, що для Путіна – це є інструментом, який дозволяє продемонструвати можливості щодо дестабілізації ситуацію у Східній Європі та шантажу Європу загалом.
Росія знову намагається шантажувати Європу / Фото Getty Images
Водночас Максим Джигун зауважив, що існує загроза можливого наступу з території Придністров'я на Молдову. Однак є сумніви, що з угрупованням у 1300 військових можна створити серйозну загрозу для окупації усієї Молдови.
Я більш ніж переконаний, що з боку Путіна – це чергова спроба шантажу і демонстрація тієї сили, яку він нібито має. Це меседж для тієї ж Румунії – країни НАТО та ЄС, про те, що у них можуть з'явитися проблеми. Як на мене, можливим початком операції ще на додатковому оперативному напрямку такому як Придністров’я, Путін лише пришвидшує свою політичну загибель, а глобальних результатів на цьому напрямку він не здобуде,
– підсумував експерт.
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