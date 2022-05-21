О том, сможет ли российский руководитель добиться успеха в случае вторжения в Молдову и какое влияние это окажет на ситуацию в Украине – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал политолог и аналитик, эксперт по социально-политическим вопросам Максим Джигун.

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Российские военные в Приднестровье

Максим Джигун, политолог и аналитик, эксперт по социально-политическим вопросам, партнер консалтинговой компании Good Politics, отметил, что Приднестровье – это кусок территории Молдовы, к которому, несмотря на наличие в нем регулярных российских войск, у России нет ни одного из подступов.

То есть это земля, которая с одной стороны имеет границу с Украиной, а с другой – с Молдовой. Именно поэтому, по мнению эксперта, вряд ли российская операция будет иметь успех.

Российских солдат в Приднестровье всего около 1 300 человек / Фото Getty Images

Угроза для Молдовы и Румынии

По данным украинской разведки, там (в Приднестровье – 24 канал) находятся около 1300 военных, большинство из которых охраняют склады и демонстрируют свое влияние на этот регион. Но потенциала для того, чтобы наступать и преуспевать в отношении Украины – у них точно нет. Другое дело, что Приднестровье, как такой клочок средневековой, неразвитой России, представляет политическую угрозу, и в первую очередь для Молдовы и Румынии,

– отметил Джигун.

Он уверен, что для Путина – это инструмент, который позволяет продемонстрировать возможности дестабилизации ситуации в Восточной Европе и шантажа Европы в целом.

Россия снова пытается шантажировать Европу / Фото Getty Images

В то же время, Максим Джигун отметил, что существует угроза возможного наступления с территории Приднестровья на Молдову. Однако есть сомнения, что с группировкой в 1 300 военных можно создать серьезную угрозу оккупации всей Молдовы.

Я более чем убежден, что со стороны Путина это очередная попытка шантажа и демонстрация той силы, которая у него якобы есть. Это месседж для той же Румынии – страны НАТО и ЕС, о том, что у них могут возникнуть проблемы. По-моему, возможным началом операции еще на дополнительном оперативном направлении, таком как Приднестровье, Путин лишь ускоряет свою политическую гибель, а глобальных результатов на этом направлении он не получит,

– подытожил эксперт.

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