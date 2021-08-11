Трагический инцидент, который привел к массовой гибели животных, произошел 9 августа в окрестностях горы Абули в Ахалкалакском муниципалитете.

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Массовая гибель овец в Грузии

Там в результате сильного удара молнии погибли до 530 овец. Часть погибшего скота принадлежала местному фермеру Николаю Леванову, других пригнали на выпас из соседнего региона Кахети.

Мужчина, который потерял стадо, обратился за помощью к местным властям. При мэрии Ахалкалаки создали комиссию, которая должна оценить масштаб причиненного фермеру вреда.

По информации издания, одна овца в Грузии стоит примерно 350 лари, то есть более 100 долларов.

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Жертвы удара молнии на свадьбе в Бангладеш

Недавно в Бангладеш на одном из празднований свадьбы произошла трагедия. По меньшей мере 17 гостей погибли от удара молнии. Также есть 14 раненых, среди них – жених.

Все произошло, когда гости вышли из лодки и группой направлялись к дому невесты.