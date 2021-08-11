Трагічний інцидент, який призвів до масової загибелі тварин, трапився 9 серпня в околицях гори Абулі в Ахалкалакському муніципалітеті.

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Масова загибель овець у Грузії

Там внаслідок сильного удару блискавки загинули аж 530 овець. Частина загиблої худоби належала місцевому фермеру Миколі Леванову, інших пригнали на випас із сусіднього регіону Кахеті.

Чоловік, який втратив отару, звернувся за допомогою до місцевої влади. При мерії Ахалкалакі створили комісію, яка повинна оцінити масштаб завданої фермеру шкоди.

За інформацією видання, одна вівця у Грузії коштує приблизно 350 ларі, тобто понад 100 доларів.

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Жертви удару блискавки на весіллі в Бангладеш

Нещодавно у Бангладеш на одному зі святкувань весілля трапилась трагедія. Щонайменше 17 гостей загинули від удару блискавки. Також є 14 поранених, серед них – наречений.

Усе відбулося, коли гості вийшли з човна та групою прямували до будинку нареченої.