Серед постраждалих є і наречений. Трагедія трапилась у прибережному містечку Шибгандж.
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Де були гості
У момент, коли місто накрила негода, гості висадилися з човна. Вони якраз групою прямували до будинку нареченої. У них влучило одразу кілька блискавок.
Блискавки у Бангладеш: головне
- Щороку сотні людей у Південній Азії гинуть від ударів блискавок.
- Влада Бангладешу навіть була вимушена оголосити блискавицю стихійним лихом. Це сталось у 2016 році. Тоді лише за місяць негода вбила понад 200 людей. Найтрагічніший рекорд – 82 особи за один день.
- Фахівці запевнили, що збільшення жертв внаслідок блискавок – через вирубку лісів.