Серед постраждалих є і наречений. Трагедія трапилась у прибережному містечку Шибгандж.

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Де були гості

У момент, коли місто накрила негода, гості висадилися з човна. Вони якраз групою прямували до будинку нареченої. У них влучило одразу кілька блискавок.

До слова. Схожа трагедія сталась у липні 2021 року в індійському місті Джайпур. Тоді від удару блискавки загинуло щонайменше 11 людей. Було й багато травмованих осіб.

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