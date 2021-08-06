Среди пострадавших есть и жених. Трагедия произошла в прибрежном городке Шибгандж.
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Где были гости
В момент, когда город накрыла непогода, гости высадились с лодки. Они как раз группой направлялись к дому невесты. В них попало сразу несколько молний.
Молнии в Бангладеш: главное
- Ежегодно сотни людей в Южной Азии гибнут от ударов молний.
- Власти Бангладеша даже были вынуждены объявить молнию стихийным бедствием. Это произошло в 2016 году. Тогда только за месяц непогода убила более 200 человек. Трагический рекорд – 82 человека за один день.
- Специалисты заверили, что увеличение жертв в результате молний – из-за вырубки лесов.