Среди пострадавших есть и жених. Трагедия произошла в прибрежном городке Шибгандж.

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Где были гости

В момент, когда город накрыла непогода, гости высадились с лодки. Они как раз группой направлялись к дому невесты. В них попало сразу несколько молний.

К слову. Похожая трагедия произошла в июле 2021 года в индийском городе Джайпур. Тогда от удара молнии погибли по меньшей мере 11 человек. Было много травмированных.

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