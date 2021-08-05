Непогоду прогнозируют в Киеве и области. Кое-где могут быть шквалы до 15-20 метров в секунду.

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Будет падать даже град

Непогода ожидается в западных, северных, большинстве центральных регионов, а также в Одесской и Николаевской областях. Предупреждают о грозах, местами граде и шквалах.

Вечером такую же ситуацию прогнозируют Закарпатье и в Карпатах. В пятницу, 6 августа, в западной части страны тоже значительные дожди, а ночью 6 августа мощные осадки будут в Карпатах. Спасатели отметили, что это 2 уровень опасности.

Пожарная опасность

Кроме того, чрезвычайники предупреждают о пожарной опасности. В частности, в восточных регионах, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской областях и в Крыму.

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