Трагедія сталася на сторожовій вежі у популярному туристичному об'єкті Форт Амер. На момент грози там перебували 27 осіб.

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Блискавка вбила 11 осіб

Повідомляється, що блискавка вбила щонайменше 11 осіб, під час того, як вони під дощем робили селфі.

Правоохоронці зазначили, що серед загиблих більшість – молодь.

Окрім цього, місцеві ЗМІ пишуть, що 11 липня сталося ще 9 смертей від ударів блискавкою у штаті Раджастхан.

Зверніть увагу! Сім'ям загиблих влада штату призначила компенсацію у розмірі 500 тисяч рупій (6 700 доларів).

Як вберегтися від блискавки / Інфографіка 24 каналу