Друзі підлітка зняли інцидент на відео у четвер, 8 липня. Новий герой мережі Томас Гомес був у такому шоковому стані від удару блискавки, що впав на землю.
До теми "Ельза" добралася до Нью-Йорка й затопила метро: води по пояс – фото, відео
М'яч у польоті вдарила блискавка
"Я страшенно радий, що блискавка вдарила у м'яч, а не в мене", – пожартував підліток у інтерв'ю. Він був на полі для гольфу із братом та його друзями.
Власники гольф-клубу також прокоментували інцидент журналістам. Під час грози власники клубу не просили гостей евакуюватися з відкритого простору.
Зазвичай ми не змушуємо гостей евакуюватися з поля під час урагану і просто пропонуємо їм сховатися в приміщенні, поки ураган не вщухне. Однак – не цього разу,
– зауважив працівник гольф-клубу.
Однак відразу після випадку з Гомесом, інструктори закликали відвідувачі терміново переміститися всередину будівлі.
Блискавка потрапила у м'яч просто у польоті: дивіться відео
Що відомо про шторм "Ельза" в США: коротко
- У штатах Джорджія та Кароліна пройшов тропічний шторм Ельза. Він викликав повінь та торнадо біля узбережжя.
- У штаті Флориди швидкість шторму становила 65 миль на годину, в результаті чого пориви вітру досягли 78 миль в годину.
- Про штормове попередження відразу в 3 штатах людей попередили ще у середу, 7 липня.
Сан-Антоніо, США