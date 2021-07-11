Друзі підлітка зняли інцидент на відео у четвер, 8 липня. Новий герой мережі Томас Гомес був у такому шоковому стані від удару блискавки, що впав на землю.

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М'яч у польоті вдарила блискавка

"Я страшенно радий, що блискавка вдарила у м'яч, а не в мене", – пожартував підліток у інтерв'ю. Він був на полі для гольфу із братом та його друзями.

Власники гольф-клубу також прокоментували інцидент журналістам. Під час грози власники клубу не просили гостей евакуюватися з відкритого простору.

Зазвичай ми не змушуємо гостей евакуюватися з поля під час урагану і просто пропонуємо їм сховатися в приміщенні, поки ураган не вщухне. Однак – не цього разу,

– зауважив працівник гольф-клубу.

Однак відразу після випадку з Гомесом, інструктори закликали відвідувачі терміново переміститися всередину будівлі.

Зверніть увагу! На думку фахівців, випадок справді унікальний, адже шанс того, що блискавка потрапить у м'яч у повітрі, а не у людину, що у руках тримає металеву ключку – мінімальний.

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Що відомо про шторм "Ельза" в США: коротко

У штатах Джорджія та Кароліна пройшов тропічний шторм Ельза. Він викликав повінь та торнадо біля узбережжя.

У штаті Флориди швидкість шторму становила 65 миль на годину, в результаті чого пориви вітру досягли 78 миль в годину.

Про штормове попередження відразу в 3 штатах людей попередили ще у середу, 7 липня.

Сан-Антоніо, США