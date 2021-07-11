Друзья подростка сняли инцидент на видео в четверг, 8 июля. Новый герой сети Томас Гомес был в таком шоке от удара молнии, упал на землю.
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Мяч в полете ударила молния
"Я очень рад, что молния ударила в мяч, а не в меня", – пошутил подросток в интервью. Он был на поле для гольфа с братом и его друзьями.
Владельцы гольф-клуба также прокомментировали инцидент журналистам. Во время грозы владельцы клуба не просили гостей эвакуироваться из открытого пространства.
Обычно мы не заставляем гостей эвакуироваться с поля во время урагана и просто предлагаем им спрятаться в помещении, пока ураган не утихнет. Однако – не в этот раз,
– сказал работник гольф-клуба.
Однако сразу после случая с Гомесом, инструкторы призвали посетители срочно переместиться внутрь здания.
Молния попала в мяч прямо в полете: смотрите видео
Что известно о шторме "Эльза" в США: коротко
- В штатах Джорджия и Каролина прошел тропический шторм "Эльза". Он вызвал наводнение и торнадо у побережья.
- В штате Флориды скорость шторма составляла 65 миль в час, в результате чего порывы ветра достигли 78 миль в час.
- О штормовом предупреждении сразу в 3 штатах людей предупредили еще в среду, 7 июля.
Сан-Антонио, США