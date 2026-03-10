В эфире хаос: Флеш объяснил, почему сложно противодействовать "Молнии"

Российские дроны "Молния" создают серьезный вызов для украинских военных. Операторы могут фиксировать видеосигнал беспилотника, но не всегда способны определить частоту, на которой осуществляется его управление.

Из-за этого подавить такой БпЛА значительно сложнее, сообщает эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Смотрите также Беру свои слова назад, – "Флеш" сказал, в чем переоценил россиян

Почему РЭБ не всегда может подавить российские дроны "Молния"?

На фронте растет количество российских ударных и разведывательных дронов "Молния", и военные все чаще спрашивают, почему украинские средства радиоэлектронной борьбы не всегда эффективно их подавляют. На самом деле проблема заключается не в отсутствии технологий, а в сложности обнаружения сигнала управления беспилотником.

По словам "Флеша", украинские системы радиотехнической разведки достаточно хорошо видят сам беспилотник, ведь он передает видеоизображение в эфир. Однако основная проблема заключается в определении канала управления дроном.

Дело в том, что "Молния" только принимает команды от оператора и не передает сигнал в ответ. Поэтому определить точную частоту управления значительно сложнее. Она может находиться в очень широком диапазоне – примерно от 150 до 2800 мегагерц.

При таких условиях подавить сразу всю полосу частот на большом расстоянии невозможно. А хаотично "давить" отдельные участки спектра без четкого понимания частоты управления – фактически безрезультатно.

Еще одной проблемой является расстояние до оператора. Пульт управления "Молнией" может находиться на дистанции 30 – 60 километров от линии фронта.

Из-за этого средства радиотехнической разведки часто плохо "видят" сигнал пульта. К тому же система управления может использовать технологию LoRa, которая способна работать на уровне шумов, что затрудняет ее обнаружение.

Ситуацию дополнительно усложняет большое количество беспилотников в воздухе. На разных участках фронта одновременно могут работать десятки или даже сотни FPV-дронов.

Каждый из них имеет своего оператора и использует собственную частоту управления. В результате в эфире возникает своеобразный "хаос частот", в котором сложно быстро найти именно тот сигнал, который управляет "Молнией".

В то же время "Флеш" отмечает, что ситуация не является безнадежной. Операторы РЭБ используют опыт, интуицию и взаимодействие с другими подразделениями, что позволяет подавлять часть таких дронов.

Кроме того, аналогичные проблемы возникают и у российской армии во время борьбы с украинскими ударными беспилотниками.

Что еще известно о "Молнии"?