Молния попала в церковь: 14 человек погибли

По меньшей мере 16 человек погибли в Руанде в результате ударов молнии с 9 по 10 марта, еще десятки человек ранены.

Об этом пишет Xinhua.

Так, 10 марта молния ударила в церковь, в которой около 11 утра молились 45 человек. В результате удара погибли 14 прихожан.

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При этом некоторые из прихожан остаются в критическом состоянии.

Кроме того от молнии 9 марта погибли двое школьников.