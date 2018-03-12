Молния попала в церковь: 14 человек погибли
По меньшей мере 16 человек погибли в Руанде в результате ударов молнии с 9 по 10 марта, еще десятки человек ранены.
Об этом пишет Xinhua.
Так, 10 марта молния ударила в церковь, в которой около 11 утра молились 45 человек. В результате удара погибли 14 прихожан.
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При этом некоторые из прихожан остаются в критическом состоянии.
Кроме того от молнии 9 марта погибли двое школьников.
Источник: 24 Канал
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