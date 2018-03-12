Блискавка влучила в церкву: 14 людей загинули
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Щонайменше 16 людей загинули в Руанді в результаті ударів блискавки з 9 по 10 березня, ще десятки людей поранені.
Про це пише Xinhua.
Так, 10 березня блискавка вдарила в церкву, в якій близько 11 години ранку молилося 45 людей. В результаті удару загинуло 14 прихожан.
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При цьому деякі з прихожан залишаються у критичному стані.
Окрім того від блискавки 9 березня загинули двоє школярів.
Джерело: 24 Канал
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