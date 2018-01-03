У США зафіксували новий рекорд кількості жертв від ударів блискавки

Згідно із найновішою інформацією, смертельні випадки від ударів блискавок у США досягли рекордного мінімуму в 2017 році.

Про це повідомляє Fox News.

Згідно з даними Національної метеорологічної служби у США, в 2017 році було зафіксовано 16 смертельних випадків, пов'язаних з блискавками. Таке число стало рекордно малим, побивши попередній мінімум 2013 року, коли зафіксували 23 летальних випадки після зустрічі з блискавкою.

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Збереглися записи 1940 років, які показують, що фермери гинули від ударів блискавок набагато частіше, ніж зараз. У той час щорічно від цього природного явища гинули близько 200 – 400 осіб.

Нам дуже не подобається фіксувати смертельні випадки, але цьогорічна тенденція смертельних наслідків подає великі надії,

– зауважив фахівець з безпеки NSW Джон Йенсеніус.

Половина людей, які загинули в 2017 році, займалася рекреаційною діяльністю на вулиці, включаючи прогулянки по пляжу, верхову їзду, риболовлю, катання на човнах, кемпінг і гольф, до того, як блискавка вразила їх.

За даними служби, липень був найбільш смертоносним місяцем. Тоді від смертельних ударів блискавиці загинуло 8 осіб. У серпні кількість жертв сягнула 3 осіб.