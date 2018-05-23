17:24
23 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
24°C 11°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 15°C
  • суббота
    19°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов
Вєсті Кремля
21:41, 22 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
19:55, 22 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Молодчики в камуфляже и с оружием пытались захватить госпредприятие на Житомирщине

173 Читати новину українською
В Житомирской области группа молодчиков напала на Головинский карьер (иллюстративное фото)
В Житомирской области группа молодчиков напала на Головинский карьер (иллюстративное фото) / Соцсети

Накануне на Житомирщине около 50 человек в военной форме окружили территорию государственного предприятия Головинского карьера "Гранит" и заблокировали работу автотранспорта. В итоге правоохранители, прибывшие на место инцидента, задержали не менее 30 человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Читайте также: Около 70 человек с арматурой ворвались в санаторий в Одессе: фото

Как установили правоохранители, злоумышленники также проникли в административное помещение предприятия, где завладели бухгалтерскими и учредительными документами, а также компьютерной техникой.

Тітшки, Держпіприжмтсво, Житомирщина, захопплення, Головинський кар'єрМолодчикам также удалось проникнуть в само помещение Госпредприятия Головинского карьера "Гранит"

Полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали около трех десятков человек и обеспечили правопорядок и публичную безопасность. Среди задержанных полицией лиц были жители городов Киева и Киевской области, Хмельника Винницкой области, Коростышева, Коростышевского и Черняховского районов Житомирщины, в возрасте от 25 до 45 лет. Во время поверхностного осмотра у них изъяты пистолет ПМ, радиостанции, газовые баллончики раздражающего действия, другие вещи,
– добавляют в полиции.

Читайте также: Активист сообщил интересную деталь о напавших на воинскую часть в Одессе

 

Тітшки, Держпіприжмтсво, Житомирщина, захопплення, Головинський кар'єр
В итоге были задержаны не менее 30 человек, которые были как из Житомирской, так и из других областей

По факту инцидента начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события – захват государственных или общественных зданий или сооружений. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Оружие Титушки Новости Житомира
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук