Молодчики в камуфляже и с оружием пытались захватить госпредприятие на Житомирщине
Накануне на Житомирщине около 50 человек в военной форме окружили территорию государственного предприятия Головинского карьера "Гранит" и заблокировали работу автотранспорта. В итоге правоохранители, прибывшие на место инцидента, задержали не менее 30 человек.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.
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Как установили правоохранители, злоумышленники также проникли в административное помещение предприятия, где завладели бухгалтерскими и учредительными документами, а также компьютерной техникой.
Молодчикам также удалось проникнуть в само помещение Госпредприятия Головинского карьера "Гранит"
Полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали около трех десятков человек и обеспечили правопорядок и публичную безопасность. Среди задержанных полицией лиц были жители городов Киева и Киевской области, Хмельника Винницкой области, Коростышева, Коростышевского и Черняховского районов Житомирщины, в возрасте от 25 до 45 лет. Во время поверхностного осмотра у них изъяты пистолет ПМ, радиостанции, газовые баллончики раздражающего действия, другие вещи,
– добавляют в полиции.
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В итоге были задержаны не менее 30 человек, которые были как из Житомирской, так и из других областей
По факту инцидента начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события – захват государственных или общественных зданий или сооружений. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет.