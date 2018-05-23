Молодики у камуфляжі та зі зброєю намагалися захопити держпідприємство на Житомирщині

Напередодні на Житомирщині близько 50 осіб у військовому одязі оточили територію державного підприємства Головинського кар’єру "Граніт" і заблокували роботу автотранспорту. У підсумку правоохоронці, що прибули на місце інциденту, затримали щонайменше 30 осіб.

Про це повідомляє прес-служба поліції Житомирської області.

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Як встановили правоохоронці, зловмисники також проникли до адміністративного приміщення підприємства, де заволоділи бухгалтерськими і установчими документами, а також комп’ютерною технікою.



Молодикам також вдалося проникнуту у саме приміщення Держпідприємства Головинського кар’єру "Граніт"

Поліцейські, прибувши до місця події, затримали близько трьох десятків осіб та забезпечили правопорядок і публічну безпеку. Серед затриманих поліцією осіб були жителі міст Києва та Київської області, Хмільника Вінницької області, Коростишева, Коростишівського та Черняхівського районів Житомирщини, віком від 25 до 45 років. Під час поверхневого огляду у них вилучено пістолет ПМ, радіостанції, газові балончики дратівливої дії, інші речі,

– додають у поліції.

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У підсумку було затримано щонайменше 30 осіб, які були як з Житомирської, так і з інших областей

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація події – захоплення державних або громадських будівель чи споруд. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі терміном до 5 років.