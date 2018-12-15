Молодежь должна построить страну, а мы им в этом поможем, – Андрей Садовый

Качественное образование в лучших вузах мира, возможность первого карьерного шага, поддержка собственного дела и доступное жилье – так Садовый объяснил молодежную политику своей команды.

Об этом Андрей Садовый рассказал в комментарии 24 каналу.

Молодые люди должны быть в фарватере политических процессов. Никогда им никто страну не построит. Сами – вперед, побеждать и строить страну. Задача, которую мы сегодня ставим перед собой – обеспечить доступные кредиты на жилье и возможность первого карьерного шага. И здесь я привожу пример Львова. У нас более 10 тысяч студентов прошли стажировку в городском совете, а лучшие получили работу,

– отметил лидер "Объединения "Самопомич", будущий кандидат на пост Президента Украины Андрей Садовый.

Кроме того, должна быть действенная государственная программа для открытия собственного дела – гранты, которые уже дают во Львове. Отдельная задача – качественное образование, в том числе за рубежом.

"Имеете классного человека – помогите ему хотя бы год поучиться в Оксфорде, Кембридже или Гарварде. Чтобы он потом со знаниями приехал сюда и здесь, имея государственную должность, мог эту страну делать успешной. Это те вещи, которые государство должно делать уже. Если не будет поддержки молодых людей – они уедут. А что такое молодые люди? Это двигатель, который страну движет вперед. Мы не можем его потерять", – добавил Садовый.